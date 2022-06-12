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ВКС РФ уничтожили ЗРК "Бук-М1" ВСУ и радиолокатор С-300

Официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что за последние сутки ВС РФ поразили высокоточными ракетами воздушного базирования два пункта управления и 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

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