Профессор Виноградов: выйти на пенсию по возрасту в 2025 году невозможно

Россияне не смогут выйти на пенсию просто по достижении определенного возраста. Для получения статуса пенсионера в 2025 году нужно накопить определенное количество ИПК, рассказал агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.