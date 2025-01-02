Профессор Виноградов: выйти на пенсию по возрасту в 2025 году невозможно

Россияне не смогут выйти на пенсию просто по достижении определенного возраста. Для получения статуса пенсионера в 2025 году нужно накопить определенное количество ИПК, рассказал агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
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