В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы

Власти подконтрольного ВСУ Херсона заявили о взрывах на территории города.Назначенный Киевом глава администрации Роман Мрочко сообщил в своем Telegram-канале, что в четверг звуки взрывов были слышны в прибрежных районах Херсона.
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