Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 запоминающихся переписок о жизненных реалиях

15 запоминающихся переписок о жизненных реалиях

Часто ли вам пишут что-то смешное или неожиданное? А может, вы и сами любите отправлять друзьям что-то забавное или сообщать в сообщении последние новости? В этой подборке вы увидите несколько жизненных переписок из сети, которые будто созданы для того, чтобы поднять настроение интернет-пользователям:1.

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