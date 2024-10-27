15 запоминающихся переписок о жизненных реалиях

Часто ли вам пишут что-то смешное или неожиданное? А может, вы и сами любите отправлять друзьям что-то забавное или сообщать в сообщении последние новости? В этой подборке вы увидите несколько жизненных переписок из сети, которые будто созданы для того, чтобы поднять настроение интернет-пользователям:1.