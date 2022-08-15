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  • cergei efremow
    Она любила и страдала,любила деньги и страдала от их недостатка.....В Самаре бывший д...

Самарский коллекционер нашел способ спасти от сноса эстонский памятник танку Т-34

Самарский коллекционер нашёл способ спасти эстонский памятник танку Т-34 от сноса. Коллекционер из Самары предложил властям Нарвы обменять Крест Свободы Перво степени на танк Т-34, который на данный момент готовят к демонтажу, сообщает "КП-Самара".

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