Лукашенко заявил о минировании границы с Украиной

По словам главы Белоруссии, Украина разместила на границе более 120 тысяч военных.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина разместила вдоль границы с Белоруссией 120 тысяч военных, и Минску пришлось принимать ответные меры в виде минирования рубежей.
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