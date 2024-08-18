Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 554 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Гуреев
    Всё ворьё в Москве и Питере, друг перед другом выебываются, у кого больше, а в регионах мелочь, она тренируется перед...Миллиард на консе...
  • Михаил Мамонов
    а депортировать тех что уже понаехали ? как быть с теми личинками мастурбеков кто уже заполнил наши детские сады и шк...Семьям мигрантов ...
  • Михаил Мамонов
    мало - ничтожно мало ... их в россии уже миллионы .Более 200 мигрант...

Лукашенко заявил о минировании границы с Украиной

Лукашенко заявил о минировании границы с Украиной

По словам главы Белоруссии, Украина разместила на границе более 120 тысяч военных.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина разместила вдоль границы с Белоруссией 120 тысяч военных, и Минску пришлось принимать ответные меры в виде минирования рубежей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх