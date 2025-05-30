Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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"Герасимов сбежал, Шойгу допрашивают, Ту-154 летят на Урал": Слухи о схватке в верхах "штурмуют" Кремль

"Герасимов сбежал, Шойгу допрашивают, Ту-154 летят на Урал": Слухи о схватке в верхах "штурмуют" Кремль

Иван Прохоров Поток слухов о проблемах в российской верхушке нарастает день ото дня: инсайдерские ленты полны рассказов о якобы бегстве "випов", допросах тех, кто совсем недавно считался неприкосновенным.

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Комментарии
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Людмила Фирстова
Евгений, это не просто пустобрехи, это враги, которые действуют в интересах Запада
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1 д.
zs
zhanna simonova
Не обращайте внимания -бегут чужие и мертвые души,умрут те,кто должен умереть.
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23 час.
Людмила Фирстова
Жанна, наши настоящие патриоты  не бегут!
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19 час.
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