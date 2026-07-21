Иран: Сообщалось о взрывах в некоторых частях провинций Хормозган, Систан и Белуджистан, Фарс, Керман, Хузестан и Бушер в результате авиаударов сил США; Затронутые места включают остров Кешм, Бандар-Аббас, Бандар-э-Ленге, Сирик, Конарак, Чабахар, Шираз и Бушер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии