Ортодонт перечислила полезные для здоровья зубов продукты

Здоровье зубов зависит и от рациона.фото: pixabay.com/bruno141990Кальций остается основным строительным материалом для зубной эмали, он предотвращает разрушение зубов, поэтому для их здоровья необходимо употреблять молочные продукты, рыбу и орехи.
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