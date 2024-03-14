14 человек, которые попали в ситуацию, к которой жизнь их ну вообще никак не готовила

«Ну чем нас удивишь-то, искушенных пользователей сети», — бывает, думаем мы. Но жизнь частенько оказывается заковыристее любого вымысла, и вот вам доказательства: статья с историями, герои которых нежданно-негаданно столкнулись с таким поворотом, что только челюсть держи.