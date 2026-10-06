🤝 Власти Крыма активно взаимодействуют с бизнесом и готовят законодательные инициативы Заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов РК Ирина Кивико подчеркнула важность регулярного общения представителей власти с предпринимателями.
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