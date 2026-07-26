Права на самокат — их реально могут ввести?

Главный редактор «За рулем» предложил способ решения вопроса с правами на электросамокат. Контекстом послужила инициатива Госавтоинспекции Санкт-Петербурга: для средств индивидуальной мобильности (СИМ) хотят ввести отдельную категорию водительского удостоверения.
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