Вучич: Сербия не ввела санкции против России, как хотел Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что Сербия введет санкции против России, однако сербский президент Александр Вучич отметил, что этого не произошло, и Сербия не испытывает стыда за свою позицию.
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