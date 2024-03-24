"Танк Т-14 принят на вооружение, но россияне пытаются нас обмануть". Западные разведки говорят о танках Армата

Фото УВЗ Сегодня 1K прочитали В начале весны 2024 года представители "Ростеха" и, в частности, руководитель госкорпорации Сергей Чемезов, вдруг дружно заявили о том, что танк Т-14, больше известный у нас, как "Армата", прошёл полный курс испытаний, готов к несению службы, но в текущих боевых действиях применяться не будет.
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