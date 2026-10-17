Астрономы восстановили форму далёкого газового гиганта по изменению яркости родительской звезды при прохождении планеты перед её диском Экзопланета WASP-17b, расположенная примерно в 1000 световых годах от Земли, оказалась немного вытянутой — её форма напоминает яйцо.