Астрономы восстановили форму далёкого газового гиганта по изменению яркости родительской звезды при прохождении планеты перед её диском Экзопланета WASP-17b, расположенная примерно в 1000 световых годах от Земли, оказалась немного вытянутой — её форма напоминает яйцо.
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