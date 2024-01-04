Часть жилых домов в мороз остаются без отопления – вице-мэр Москвы отчитался о ликвидации последствий аварии

Отопление в нескольких районах Северо-Восточного округа Москвы, которое было приостановлено в результате сегодняшнего пожара на трансформаторной подстанции, частично восстановлено, оставшиеся дома подключат к резервной системе отопления в ближайшее время.
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