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Адвокат Хэ Ин Ли об обвинениях в домогательствах: «Федерация неправильно поняла факты, потому что не знала, что эти двое находились в романтических отношениях»

Хэ Ин Ли и еще одну корейскую фигуристку обвинили в сексуальных домогательствах к фигуристу-юниору. Хэ Ин Ли отстранили от соревнований на три года.

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