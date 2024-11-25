Украине грозит «тьма египетская» - полное разрушение энергосистемы из-за решения Зеленского

Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Комментарии
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Модест
А наша бабушка никак тестикулы не найдёт.
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7 час.
МБ
Михаил Бердников
А,может быть,Зе уже давно нет,и за него выступают двойники?
Ответить
36 мин.
Модест
А может и Байдена тоже нет? И других небожителей.
Ответить
27 мин.

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