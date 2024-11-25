Украине грозит «тьма египетская» - полное разрушение энергосистемы из-за решения Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский принял решение продолжить нанесение ударов дальнобойным западным оружием по территории России, сообщает Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источник в Офисе президента Украины.
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