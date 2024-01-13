Цены производителей в США в декабре 2023 года снизились на 0,1%, хотя ожидался их рост

Министерство труда США проинформировало, что цены производителей в этой стране мира в декабре 2023 года сократились на 0,1% относительно ноября и это стало неожиданностью для экспертов - они предрекали рост цен производителей на 0,1%.
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