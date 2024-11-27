Канцлер Австрии: в беседе со мной Трампа интересовало мнение о Путине

В ходе телефонной беседы с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, которая состоялась в понедельник, избранный президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп выразил желание узнать мнение австрийского политика о российском лидере Владимире Путине.
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