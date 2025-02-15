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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Да Коста забросил 200-ю шайбу в КХЛ. У форварда «Автомобилиста» 482 очка в 552 матчах

«Автомобилист» противостоит «Амуру» (1:1, первый период) в выездном матче.   Форвард екатеринбургского клуба Стефан Да Коста открыл счет в этой игре.

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