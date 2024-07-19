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В Харьковской области расчет БПЛА ВСУ подорвался на собственном боеприпасе

В Харьковской области расчет БПЛА ВСУ подорвался на собственном боеприпасе

Расчет БПЛА ВСУ подорвался на собственном боеприпасе в Харьковской области. Об этом проинформировал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники, пишет РИА Новости.

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