В Харьковской области расчет БПЛА ВСУ подорвался на собственном боеприпасе

Расчет БПЛА ВСУ подорвался на собственном боеприпасе в Харьковской области. Об этом проинформировал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники, пишет РИА Новости.
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