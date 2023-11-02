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Названы города, в которых выгоднее всего можно поменять однушку на трешку

Названы города, в которых выгоднее всего можно поменять однушку на трешку

Поменять однокомнатную квартиру на трехкомнатную в новостройке выгоднее всего могут жители Казани. Разница между средней ценой однушки (7,3 млн рублей) и трешки (11,4 млн рублей) в городе составляет 56%, говорится в исследовании аналитиков «Яндекс Недвижимости», с которым ознакомились «Известия» 1 ноября.

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