Названы города, в которых выгоднее всего можно поменять однушку на трешку

Поменять однокомнатную квартиру на трехкомнатную в новостройке выгоднее всего могут жители Казани. Разница между средней ценой однушки (7,3 млн рублей) и трешки (11,4 млн рублей) в городе составляет 56%, говорится в исследовании аналитиков «Яндекс Недвижимости», с которым ознакомились «Известия» 1 ноября.