Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира

Столица привлекательна для инвесторов Во время выступления на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey президент России Владимир Путин заявил, что Москва является одним из лучших мегаполисов мира.
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