20 редких случаев, когда реальность превзошла ожидания

Сколько раз случалось так, что открываешь упаковку замороженной пиццы, и обнаруживаешь вместо аппетитного блюда какую-то жалкую лепешку с двумя кусочками колбасы? Думаете везде обман? Эти счастливчики доказывают обратное! .