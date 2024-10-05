Директору по монетизации Ubisoft “стыдно” и “грустно” за то, что игроки и разраб...

Директору по монетизации Ubisoft “стыдно” и “грустно” за то, что игроки и разработчики желают компании провалаНа тот случай, если вы не в курсе, компания Ubisoft в последнее время сталкивается с серьезными проблемами: падение цен на акции и более слабые, чем ожидалось, продажи некоторых из ее AAA-релизов.