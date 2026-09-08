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Владимир Киммельман, Сергей Маковецкий, Антон Васильев: актерские пары, в которых жена старше мужа

Владимир Киммельман, Сергей Маковецкий, Антон Васильев: актерские пары, в которых жена старше мужа

В российском кино и театре хватает союзов, которые со стороны кажутся странными: жена старше мужа на десять, тринадцать, а то и на девятнадцать лет.

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