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Царьград

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"Вагнер" снова в деле. Все дороги ведут в Киев. Приговор вынесен

"Вагнер" снова в деле. Все дороги ведут в Киев. Приговор вынесен

Рывок к Киеву становится всё ближе. И всё говорит о том, что "оркестранты" не упустят возможности наказать небратьев.

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Комментарии
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Марина Трянина
перепечатка фрагментов из разных статей про ЧВК.... автору не мешало бы думать о том, что он хочет сказать..., в частности, Седой не пользуется уважением среди бойцов ЧВК, и те бойцы, которых он уговорил перейти под МО - это не настоящие вагнеровцы, а пришельцы-временщики, которые вместе с Седым являются просто тупыми исполнителями и перестали быть носителями традиций  и принципов ЧВК Вагнер
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