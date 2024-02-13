"Вагнер" снова в деле. Все дороги ведут в Киев. Приговор вынесен

Марина Трянина

перепечатка фрагментов из разных статей про ЧВК.... автору не мешало бы думать о том, что он хочет сказать..., в частности, Седой не пользуется уважением среди бойцов ЧВК, и те бойцы, которых он уговорил перейти под МО - это не настоящие вагнеровцы, а пришельцы-временщики, которые вместе с Седым являются просто тупыми исполнителями и перестали быть носителями традиций и принципов ЧВК Вагнер