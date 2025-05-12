Учительница обнаружила у мужа-полицейского четырех тайных жен

В Индии жительница штата Уттар-Прадеш обвинила мужа во многоженстве. Об этом пишет News9Live. Учительница из города Музаффарнагар вышла замуж за полицейского Рахула Кумара и вскоре написала на него заявление.
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