ЕКА заключило контракт с The Exploration Company на запуск грузовой капсулы Nyx к МКС

Европейское космическое агентство (ЕКА) подписало контракт с франко-германской компанией The Exploration Company (TEC) на запуск грузовой капсулы Nyx к Международной космической станции (МКС).
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