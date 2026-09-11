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Регионы России

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ЕКА заключило контракт с The Exploration Company на запуск грузовой капсулы Nyx к МКС

ЕКА заключило контракт с The Exploration Company на запуск грузовой капсулы Nyx к МКС

Европейское космическое агентство (ЕКА) подписало контракт с франко-германской компанией The Exploration Company (TEC) на запуск грузовой капсулы Nyx к Международной космической станции (МКС).

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