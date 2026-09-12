«Локомотив» возглавил рейтинг детских школ по итогам прошлого сезона. «Трактор» – 2-й, ЦСКА – 3-й, «Металлург» – 4-й, «Авангард» – 5-й, «Ак Барс» – 10-й

КХЛ представила рейтинг детско-юношеских школ по итогам сезона-2025/26. «В расчете оценок параметров используются итоговые данные четырех сезонов, у каждого сезона есть свой вес (100% – текущий сезон; 75% – предыдущий сезон; 50% – сезон перед предыдущим сезоном; 25% – сезон, завершившийся за два сезона до текущего), то есть если игрок участвовал в одном из четырех сезонов, то его показатели будут учитываться при расчете рейтинга», – говорится в сообщении лиги.