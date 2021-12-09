В Уфе предложили сделать мангальные зоны исключительно платными

На пресс-завтраке КоммерсантЪ-Уфа: «Опыт Башкирии в развитии общественных пространств» Ольга Сарапулова заявила о том, что ни один местный житель, ни один лесник и ни один биолог не поддержал историю с поляной для пикников в парке Лесоводов в Уфе.