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В Уфе предложили сделать мангальные зоны исключительно платными

В Уфе предложили сделать мангальные зоны исключительно платными

На пресс-завтраке КоммерсантЪ-Уфа: «Опыт Башкирии в развитии общественных пространств» Ольга Сарапулова заявила о том, что ни один местный житель, ни один лесник и ни один биолог не поддержал историю с поляной для пикников в парке Лесоводов в Уфе.

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