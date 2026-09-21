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Российский аналог Starlink — "Рассвет" — успешно испытали на выборах в Заполярье

Российский аналог Starlink — "Рассвет" — успешно испытали на выборах в Заполярье

Российская система спутниковой связи «Рассвет», которую сравнивают с американской Starlink, обеспечила доступ в интернет во время дистанционного электронного голосования в Ямало-Ненецком автономном округе.

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