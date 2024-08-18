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ВСУ увязли под Курском: Россия использует ошибки противника. Прорыв обороны под Красноармейском. Срыв переговоров – Горячая сводка СВО

ВСУ увязли под Курском: Россия использует ошибки противника. Прорыв обороны под Красноармейском. Срыв переговоров – Горячая сводка СВО

Фото: globallookpress.com / MOD Russia Вчера 5,9K прочитали Власти Украины надорвались, осуществив попытку захода в Курскую область.

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