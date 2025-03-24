Военный эксперт оценил переговоры о безопасности в Черном море: «Зерновая сделка 2.0»

МОСКВА, 24 марта, ФедералПресс. В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о продолжающихся переговорах между делегациями США, Украины и России в Эр-Рияде, направленных на прекращение огня в Черном море для обеспечения свободного судоходства.