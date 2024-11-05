Фильм "Асса" для большинства советских людей стал настоящим открытием, а его режиссёр Сергей Соловьёв – первооткрывателем рок-музыки в кино.
"Асса"
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Фильм "Асса" для большинства советских людей стал настоящим открытием, а его режиссёр Сергей Соловьёв – первооткрывателем рок-музыки в кино.
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