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Царьград

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Петербуржец избил сотрудника развлекательного центра из-за штрафа

Петербуржец избил сотрудника развлекательного центра из-за штрафа

Ночью 5 октября в развлекательном центре на Бухарестской улице 24-летний посетитель, не найдя при выходе входную карту и узнав о штрафе за её утрату, попытался перепрыгнуть турникет, а затем ударил сотрудника по лицу, после чего был задержан росгвардейцами и доставлен в 12-й отдел полиции.

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