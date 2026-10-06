Петербуржец избил сотрудника развлекательного центра из-за штрафа

Ночью 5 октября в развлекательном центре на Бухарестской улице 24-летний посетитель, не найдя при выходе входную карту и узнав о штрафе за её утрату, попытался перепрыгнуть турникет, а затем ударил сотрудника по лицу, после чего был задержан росгвардейцами и доставлен в 12-й отдел полиции.