Нашли, задержали и наказали за ролик выложенный в соцсетях

Правоохранителей заинтересовал опубликованный ролик, на котором 16-летний непристегнутый молодей человек за рулём отвлекается на телефон, а на заднем сиденье находился папа, держащий в руках маленького ребёнка, вместо того, чтобы зафиксировать его в детском кресле.
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