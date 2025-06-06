Нашли, задержали и наказали за ролик выложенный в соцсетях

Правоохранителей заинтересовал опубликованный ролик, на котором 16-летний непристегнутый молодей человек за рулём отвлекается на телефон, а на заднем сиденье находился папа, держащий в руках маленького ребёнка, вместо того, чтобы зафиксировать его в детском кресле.