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Малоопытных водителей призвали заранее «переобуть» автомобиль

Малоопытных водителей призвали заранее «переобуть» автомобиль

Замена летней резины на зимнюю, согласно ПДД, должна происходить не позднее 1 декабря. Менять покрышки рекомендуется при наступлении среднесуточной температуры на уровне плюс четырех градусов, однако новичкам лучше заранее заняться вопросом.

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