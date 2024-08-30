У детей российского судьи нашли американское гражданство. Как он это объяснил и что ему за это грозит?

У детей судьи Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова нашли американское гражданство. В отношении супруги и сына судьи возбуждено уголовное дело за сокрытие информации о наличии гражданства США, самому Юсупову может грозить увольнение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии