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У детей российского судьи нашли американское гражданство. Как он это объяснил и что ему за это грозит?

У детей российского судьи нашли американское гражданство. Как он это объяснил и что ему за это грозит?

У детей судьи Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова нашли американское гражданство. В отношении супруги и сына судьи возбуждено уголовное дело за сокрытие информации о наличии гражданства США, самому Юсупову может грозить увольнение.

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Комментарии
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W
Walery
Можно только представить его &quot;правосудие&quot;...  Когда судьи будут избираться прямыми голосованиями и будут возможности обоснованного их отзыва населением?.
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15 час.
Сергей Федотов
Такое нашли только у судьи Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова или просто у других чиновников, судей и депутатов не искали?
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9 час.

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