У детей российского судьи нашли американское гражданство. Как он это объяснил и что ему за это грозит?

Можно только представить его "правосудие"... Когда судьи будут избираться прямыми голосованиями и будут возможности обоснованного их отзыва населением?.

Сергей Федотов

Такое нашли только у судьи Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова или просто у других чиновников, судей и депутатов не искали?