Популярные российские артисты отменили свои концерты после теракта в «Крокусе», отметив неуместность веселья в такое время

Популярные российские артисты отменили свои концерты после теракта в «Крокусе» Больше новостей в сюжете: Теракт в «Крокусе» На фоне трагедии, которая сплотила все общество, звезды шоу-бизнеса решили отменить ил перенести свои выступления.
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