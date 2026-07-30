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«Они не пропускают турниры без причины». Шелтон считает, что Синнер и Джокович не сыграют на «Мастерсе» в Монреале по вине календаря

Бен Шелтон прокомментировал то, что Янник Синнер и Новак Джокович снялись с «Мастерса» в Монреале. Турнир стартует 2 августа.

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