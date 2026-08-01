Харьковская ВГА сообщила о критическом дефиците боеприпасов у ВС Украины

Агентство ТАСС передало слова замглавы военно‑гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгения Лисняка о тяжёлой ситуации с снабжением подразделений Вооружённых сил Украины.
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