Яна Кошкина похвасталась своей фигурой в коралловом бикини

Ведущая и актриса Яна Кошкина порадовала поклонников пикантными фото с отдыха. Телеведущая в возрасте 34-лет хорошо следит за собой и умудряется находить время как для работы в новых проектах, так и для отдыха.
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