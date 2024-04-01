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Целесообразность использования в качестве носителей ФАБ-3000 с УМПК самолётов стратегической, дальней и транспортной авиации

Целесообразность использования в качестве носителей ФАБ-3000 с УМПК самолётов стратегической, дальней и транспортной авиации

На переднем плане ФАБ-3000-М54. Изображение mil.ruОдним из самых эффективных образцов вооружений, применяемых Вооружёнными Силами Российской Федерации (ВС РФ) в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, стали авиабомбы, оснащённые унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК).

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