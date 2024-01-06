Огромный танкер, шедший в Новороссийск, потерял ход и отбуксирован в турецкий порт

Огромный танкер, шедший в Новороссийск, потерял ход и отбуксирован в турецкий портУ направлявшегося в Новороссийск танкера Sundoro, курсирующего под флагом Мальты, сломался двигатель при прохождении пролива Дарданеллы.
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