"Сальвар" объявил поиски пропавшей два года назад пенсионерки на велосипеде

Спасатели-добровольцы отряда «Сальвар» совместно с полицией организуют 22 апреля выезд в Краснинский район Смоленской области, где местные охотники нашли велосипед пропавшей в августе 2023 года пенсионерки Валетнины Кинденковой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии