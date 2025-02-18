Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил атаку Украины на нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае с укусом бешенного животного собственного хозяина, подразумевая под животным киевский режим, а под хозяином — США.
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