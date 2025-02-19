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Петербургский дневник

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Комитет по развитию туризма проконтролирует звездность отелей в Петербурге

Комитет по развитию туризма проконтролирует звездность отелей в Петербурге

Такие полномочия Смольному дали депутаты ЗакСа Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 19 февраля, единогл6 поддержали в третьем, окончательном чтении инициативу, наделяющую Комитет по развитию туризма полномочия проверять соответствие звездности отелей в Петербурге уровню сервиса.

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