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лина любимцева

Иран нужно поддержать потому, что все события что на Украине, что на Ближнем Востоке - злодей один и тот же: ИЗРАИЛЬ. На Украине Израилю нужно образовать "Новую Хазарию", на Ближнем Востоке захватить как можно больше земель и диктовать свои бесчеловечные условия.