ИРАН ВСТУПАЕТ В ВОЙНУ. В США ОПУБЛИКОВАЛИ ПЛАН ТЕГЕРАНА НА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ Иран принял решение вступить в войну на Ближнем Востоке.
Неразумные евреи. Вы начали эту войну! Хватит прикидываться жертвами!
Комментарии
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лл
лина любимцева
Иран нужно поддержать потому, что все события что на Украине, что на Ближнем Востоке - злодей один и тот же: ИЗРАИЛЬ. На Украине Израилю нужно образовать "Новую Хазарию", на Ближнем Востоке захватить как можно больше земель и диктовать свои бесчеловечные условия.
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12 час.
Владимир Соколов
достаточно почитать их религиозные установки
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12 час.
VG
Vasily Golov
Израиль в поисках ХАМАС уничтожил сектор Газа.В Поисках Хезболлы уничтожает Ливан.Может и России в поисках европейских наемников начать уничтожать метро в Киеве,Харькове и Днепропетровске.Это отличное убежище и командный пункт.Ставка и ГКО во время ВОВ была в метро Москвы.Опыт есть.Мобилизационным планом на случай войны в Метро должен быть штаб по эвакуации украинских предприятий.Лучше любого бункера-метро.
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12 час.
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