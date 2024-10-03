Театр абсурда
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Театр абсурда

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Неразумные евреи. Вы начали эту войну! Хватит прикидываться жертвами!

Неразумные евреи. Вы начали эту войну! Хватит прикидываться жертвами!

ИРАН ВСТУПАЕТ В ВОЙНУ. В США ОПУБЛИКОВАЛИ ПЛАН ТЕГЕРАНА НА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ Иран принял решение вступить в войну на Ближнем Востоке.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Иран нужно поддержать потому, что все события что на Украине, что  на Ближнем Востоке - злодей один и тот же: ИЗРАИЛЬ. На Украине Израилю нужно образовать &quot;Новую Хазарию&quot;, на Ближнем Востоке захватить как можно больше земель и диктовать свои бесчеловечные условия.
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12 час.
Владимир Соколов
достаточно почитать их религиозные установки
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12 час.
VG
Vasily Golov
Израиль в поисках ХАМАС уничтожил сектор Газа.В Поисках Хезболлы уничтожает Ливан.Может и России в поисках европейских наемников начать уничтожать метро в Киеве,Харькове и Днепропетровске.Это отличное убежище и командный пункт.Ставка и ГКО во время ВОВ была в метро Москвы.Опыт есть.Мобилизационным планом на случай войны в Метро должен быть штаб по эвакуации украинских предприятий.Лучше любого бункера-метро.
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12 час.

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